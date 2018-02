Rungsted fastholder kvartfinaleplads i sidste runde

Rungsted. Rungsted holder fast i den sjette og sidste direkte plads til kvartfinalerne i Metal Ligaens slutspil.

Det blev en realitet på sidste spilledag af grundspillet tirsdag aften.

Her stod det på forhånd klart, at Rungsted og Odense skulle slås om sjettepladsen, og det lykkedes klubben fra Nordsjælland at holde fast i den trods et nederlag hjemme på 2-4 til den suveræne grundspilsvinder, Herning.

For samtidig formåede Odense nemlig heller ikke at få noget ud af hjemmekampen mod Esbjerg, der blev tabt med 1-6.

Dermed slutter Rungsted på 78, mens Odense på syvendepladsen bliver på 77 point.

Fynboerne skal nu ud i playoffkampe om en plads i kvartfinalen mod ligaens nummer ti, Herlev, der tirsdag aften tabte 1-5 ude mod Sønderjyske.

Sønderjyske sluttede på niendepladsen og skal også ud i playoffkamp for en plads blandt de sidste otte i slutspillet. Det bliver mod Gentofte, der sluttede som nummer otte i grundspillet.

Playoffkampene spilles bedst af fem kampe, men holdene, der sluttede som nummer syv og otte - Odense og Gentofte - har den fordel, at de fører samlet med 1-0 fra start.

Gentofte rundede grundspillet af med et nederlag på 1-5 ude mod Rødovre.

I tirsdagens sidste kamp vandt Hvidovre med 3-2 ude over Frederikshavn efter overtid og straffeslagskonkurrence.

Ud over Herning og Rungsted er Aalborg, Rødovre, Esbjerg og Frederikshavn klar til slutspillets kvartfinaler.

/ritzau/