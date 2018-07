Rummenigge i hårdt angreb på DFB-bosser: I er amatører

Berlin. Tyskland kom til Rusland i et forsøg på at forsvare VM-titlen fra 2014, men det hele ramlede sammen for tyskerne ved VM-slutrunden.

Her måtte landstræner Joachim Löw rejse hjem med sit tyske landshold efter gruppespillet, hvor Tyskland sluttede sidst i gruppe F efter Sverige, Mexico og Sydkorea.

Det får fredag Karl-Heinz Rummenigge, der er bestyrelsesformand i Bayern München, til at lange ud efter lederne i Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

- Der har været en mangel på professionel håndtering i en krisesituation, men jeg er ikke overrasket, for DFB er fyldt med amatører, siger Rummenigge ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere tyske storspiller langer dog ikke ud efter Löw personligt.

- Han har leveret et fantastisk stykke arbejde i 12 år. Han har været i en semifinale syv gange, han er blevet verdensmester, og man bør mere end være taknemmelig for sådan en person, siger Rummenigge.

Udtalelserne kommer på dagen, hvor DFB har holdt bestyrelsesmøde.

Rummenigge undlader i sit angreb på ledelsen i DFB at kræve, at Reinhard Grindel, der er DFB-præsident, trækker sig.

Grindel oplyste fredag, at Löw 29. august offentligt vil snakke om eventuelle konsekvenser af Tysklands resultat og præstation ved VM i Rusland.

Her vil den tyske landstræner meddele, hvem der indgår i hans planer både på og uden for banen.

Det sker, når Joachim Löw skal udtage den tyske trup til kampen i Nations League mod Frankrig 6. september.

Grindel siger til DFB's hjemmeside, at Löw er en grundig mand, og at Löw har bedt om tid til at foretage sin analyse af holdet og den tyske stab, inden landstræneren offentligt præsenterer, hvad der skal ske med det landsholdet.

