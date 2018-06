Rosenborg vil motivere Bendtner på ny

En skade i højre lyske holder Nicklas Bendtner fra at deltage ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Han vender derfor tilbage til sin norske klub, Rosenborg, som vil finde en ny måde at motivere den tidligere Arsenal-angriber på.

»Det er klart, at vi må skabe en ny motivation for Bendtner. VM har været en stor motivation for ham. Det er det naturligvis for alle landsholdsspillere.«

»Men hele situationen skal vi tage hånd om, og Nicklas skal ikke gøre det helt alene. Vi tager hånd om ham,« siger Rosenborg-sportschef Stig Inge Bjørnebye til BT.

30-årige Bendtner udgik med en skade i den sidste kamp for Rosenborg før afgangen til landsholdslejren.

Her kæmpede han mod tiden for at blive klar, men Åge Hareide valgte ikke at inkludere ham blandt sine 23 foretrukne i VM-truppen.

Heller ikke holdkammeraten Mike Jensen blev en del af nordmandens danske trup.

Modsat mange andre ligaer ligger den bedste norske fodboldrække, Eliteserien, ikke stille under VM-slutrunden.

Rosenborg har en udekamp mod Tromsø 11. juni, og herefter venter kampe mod Vålerenga og Sandefjord, før Tromsø igen er på menuen.

Rosenborg vandt guld i den seneste sæson, hvor Nicklas Bendtner desuden blev topscorer.

