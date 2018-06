Rosenborg forventer Bendtner spilleklar under VM

Nicklas Bendtner kom ikke med til fodbold-VM i Rusland på grund af en skade i lysken.

Den danske landsholdsangriber bliver dog spilleklar under VM-slutrunden og forventes at spille ligakampe for Rosenborg, vurderer den norske klub.

»Vi forventer, at Nicklas er spilleklar til hjemmekampen mod Vålerenga 24. juni,« fortæller medicinsk koordinator Haakon Schwabe til Rosenborgs hjemmeside.

Hvis den prognose holder, og man sammenligner med Danmarks kampdatoer under VM, så ville Bendtner ikke kunne spille de to første kampe mod Peru og Australien.

Derimod ville Bendtner godt kunne have spillet kampen mod Frankrig 26. juni.

Bendtner var tirsdag til lægetjek på Lerkendal i Rosenborg og er nu tilbage i København igen, hvor han får lov til at genoptræne.

»Vi undersøgte Nicklas og blev enige med han om et trænings- og behandlingsforløb, som han skal følge,« forklarer Haakon Schwabe.

Bendtners genoptræning gennemføres sammen med læger i Danmark, og de vil have tæt kontakt til Rosenborg.

I søndags fik Bendtner at vide, at han ikke var blandt de 23 udvalgte i Danmarks VM-trup.

Landstræner Åge Hareide begrundede det med, at han kun ville udtage spillere, som med sikkerhed kunne spille den første kamp mod Peru 16. juni.

Rosenborg har allerede talt med Bendtner om den nærmeste fremtid, som altså ikke byder på VM-fodbold.»Vi havde et fint møde med Nicklas. Han er meget motiveret for at komme hurtigt tilbage på banen.«

»Vi blev enige med Nicklas om, at han starter genoptræningen i Danmark med tæt opfølgning af os.«

»Så vil vi have en løbende dialog om, hvornår han skal returnere til Trondheim, siger Stig Inge Bjørnebye,« sportslig leder i Rosenborg, til klubbens hjemmeside.

/ritzau/