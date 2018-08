Rosenborg-formand: Bendtner er til salg

Trondheim. Den mangeårige landsholdsangriber Nicklas Bendtner får måske ny arbejdsgiver, inden transfervinduet lukker, når fredag bliver til lørdag i denne uge.

Rosenborgs bestyrelsesformand, Ivar Koteng, siger til norsk TV2, at den danske angriber er til salg, men at klubben helst vil beholde ham.

- Vi må nok sige, at han er til salg, men vi håber ikke, at han bliver solgt. Vi kan ikke styre transfermarkedet, men vi ønsker, at han bliver hos os.

- Han bliver dyr at købe. Minutterne tikker, og snart lukker vinduet for at kunne købe ham, siger bestyrelsesformanden.

Bendtner er i de seneste dage sat i forbindelse med et skifte til FC Zürich, men det tager danskeren med ophøjet ro.

- Jeg bliver ikke påvirket af spekulationerne. Jeg har sagt det samme hele vejen igennem. Det er ikke noget, som stresser mig. Det er spekulationer, og det tager jeg ikke så tungt.

- Min plan har hele tiden været at blive i Rosenborg. Jeg er meget glad for at være her, siger Nicklas Bendtner til norsk TV2.

Medmindre en transfer er under opsejling, forventes den danske angriber at få en rolle, når Rosenborg torsdag aften skal veksle en 3-1-sejr fra det første opgør mod makedonske Shkëndija til en samlet sejr og en plads i Europa Leagues gruppespil.

/ritzau/