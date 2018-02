Ronaldo var igen i målhumør i Real Madrids stensikre sejr

Cristiano Ronaldo er for alvor ved at ramme topformen forud for Champions League-opgørene mod Paris Saint-Germain.

Lørdag aften scorede han hattrick for Real Madrid og var en væsentlig årsag til, at de forsvarende mestre slog Real Sociedad 5-2 i Primera Division.

Ronaldo har nu scoret syv gange i de seneste fire kampe i den spanske liga. Han er nu oppe på 11 scoringer i Primera Division i sæsonen. Det er dog stadig ni færre end hans evige konkurrent, Barcelonas Lionel Messi.

I tabellen ser det fortsat håbløst ud for Real Madrids forhåbninger om at genvinde det spanske mesterskab.

Barcelona er hele 16 point foran Real. Til gengæld kan Real glæde sig over at overhale Valencia og nu indtage tredjepladsen.

Nøjagtig som Atlético Madrid gjorde tidligere på dagen, kom Real Madrid på 1-0 efter mindre end et minut i lørdagens opgør.

Ronaldo viste fra start, at han var sulten, og efter 45 sekunder fandt han holdkammeraten Lucas Vázquez, som dirigerede bolden i nettet med panden.

1-0 blev til 2-0 i det 27. minut. Denne gang var Ronaldo selv i målscorerens rolle, da han smækkede et fladt indlæg fra Marcelo i kassen.

Den tyske landsholdsspiller Toni Kroos viste prøver på sin gode sparketeknik lidt senere ved at lægge den kontrolleret op i målhjørnet.

Inden pausen blev det også 4-0 på et hovedstødsmål af Ronaldo. Det kunne såmænd også være blevet til flere scoringer, men stolpen stod et par gange i vejen for hjemmeholdet.

Onsdag står Real Madrid over for Paris Saint-Germain i ottendedelsfinalen i Champions League, og det kunne ses i anden halvleg.

Den blev ikke lige så medrivende som første.

Real Madrid skulle bare have tiden til at gå, og det blev i stedet Real Sociedad, der tog initiativet langt hen ad vejen.

Med 16 minutter igen slog Jon Bautista til, da han slap igennem Real-defensiven og scorede med en flad afslutning. Men hans scoring var kun af kosmetisk betydning.

Ti minutter før tid fulgte Ronaldo op, da målmand Geronimo Rulli parerede bolden lige ud i hans fødder til en nem 5-1-scoring.

Men det blev den tidligere Real-spiller Asier Illarramendi, som satte punktum ved at flugte et indlæg i kassen med syv minutter igen.

