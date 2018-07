Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo skifter fra Real Madrid til Juventus.

Det oplyser Real Madrid på sin hjemmeside.

Ronaldo kom til Real Madrid i 2009 og har siden scoret 451 mål i 438 kampe for klubben.

Nu skal han for første gang prøve kræfter med den italienske Serie A.

Ifølge den italienske avis Gazzetta dello Sport betaler Juventus en overgangssum på 105 millioner euro for portugiseren.

- I dag ønsker Real Madrid at udtrykke taknemmelighed over for en spiller, som har vist sig at være den bedste i verden, og som har markeret en af de mest fantastiske tider i vores klubs og fodboldens historie, skriver Real Madrid.

- Ud over de erobrede titler har Cristiano Ronaldo været et eksempel på engagement, arbejde, ansvar og talent.

Den 33-årige Ronaldo har i sin tid været med til at vinde 16 trofæer med klubben. Fire af dem er vundet i Champions League, blandt andet i de seneste tre sæsoner.

- For Real Madrid vil Cristiano Ronaldo altid være et fantastisk symbol og en unik reference til de næste generationer.

- Real Madrid vil altid være dit hjem, lyder Real Madrids hyldest.

Han kom til klubben i 2009 fra Manchester United, og inden da tørnede han ud for Sporting i hjemlandet.

Nu kommer han til Juventus, der i en årrække har været helt suveræn i den italienske Serie A.

Klubben har vundet syv mesterskaber på stribe, og de seneste fire sæsoner har klubben vundet The Double.

På den europæiske scene higer klubben dog efter en triumf, da det har været lige ved og næsten de seneste sæsoner.

I sæsonen 2016/17 nåede klubben frem til finalen, som blev tabt til netop Real Madrid med 1-4. Her var Ronaldo kampens helt store spiller og stod i vejen for den italienske triumf.

Nu skal han i stedet hjælpe klubben det sidste stykke vej i Europa.

/ritzau/