Ronaldo i følelsesladet afskedsbrev til Real Madrid: »De lykkeligste år i mit liv«

Ni år blev det til for Cristiano Ronaldo i Real Madrid.

Tirsdag blev det officielt, at fodboldstjernen skifter den spanske liga ud med den italienske, når han snart trækker i Juventus-trøjen.

Men de ni år i Madrid-klubben kommer portugiseren ikke til at glemme.

- Disse år i Real Madrid og i byen Madrid har muligvis været de lykkeligste i mit liv, skriver han i et følelsesladet brev, der er lagt ud på Real Madrids hjemmeside.

I brevet forklarer han, at tiden er kommet til at starte et nyt kapitel, og han har derfor bedt klubben om at acceptere denne transfer.

- Jeg beder alle - og især vores tilhængere - om at forstå mig.

- Det har absolut været ni vidunderlige år. Ni unikke år. Det har været en spændende tid for mig, men også en hård tid, for Real Madrid stiller høje krav, skriver han.

- Jeg har reflekteret meget, og jeg ved, at tiden er kommet til at starte en ny cyklus. Jeg skifter nu, men denne trøje - dette skjold - og Santiago Bernabeu (Real Madrids hjemmebane, red.) vil altid føles som mit hjem, ligegyldigt hvor jeg er, skriver Ronaldo.

Den 33-årige Ronaldo har i sin tid i Real Madrid været med til at vinde 16 trofæer med klubben. Fire af dem er vundet i Champions League, blandt andet i de seneste tre sæsoner.

Han kom til klubben i 2009 fra Manchester United, og inden da tørnede han ud for Sporting Lissabon i hjemlandet.

Nu kommer han til Juventus, der i en årrække har været suveræne i den italienske Serie A.

Klubben har vundet syv mesterskaber på stribe, og de seneste fire sæsoner har klubben vundet The Double.

På den europæiske scene higer klubben dog efter en triumf, da det har været lige ved og næsten de seneste sæsoner.

I sæsonen 2016/17 nåede klubben frem til finalen, som blev tabt til netop Real Madrid med 1-4. Her var Ronaldo kampens helt store spiller og stod i vejen for den italienske triumf.

/ritzau/