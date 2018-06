Ronaldo efter målshow: Mange havde afskrevet mig

Selv om Cristiano Ronaldo nu har scoret ved fire forskellige VM-slutrunder, har han haft svært for alvor at få hul på målscoringen i VM-sammenhæng.

I hvert fald lige indtil fredag aften, da han nettede tre gange i Portugals 3-3-kamp mod Spanien. Dermed lavede han på 90 minutter lige så mange mål, som han gjorde ved VM i 2006, 2010 og 2014 tilsammen.

- Jeg har arbejde på dette i fire år. Mange troede ikke på mig, men jeg har altid troet på mig selv, siger Cristiano Ronaldo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Portugals kaptajn ser store muligheder for sit hold ved VM.

- Vi gav aldrig op, selv om vi kom bagud. Jeg tror, vi får et rigtig godt VM. Vi tror på, at vi kan være med helt til sidst, siger Cristiano Ronaldo.

Den spanske landstræner, Fernando Hierro, erkender, at det er svært at stille noget op, når Cristiano Ronaldo rammer topniveauet.

- Når du spiller mod spillere som Ronaldo, er det den slags, der kan ske. Vi holdt godt på bolden, men med Cristiano kan bare et øjebliks inspiration være nok, siger Fernando Hierro ifølge fifa.com.

Han havde blot haft to dage til at forberede sit hold ovenpå chokfyringen af Julen Lopetegui, men kunne se sine spillere bidrage til en forrygende forestilling.

Spanien var godt på vej mod sejren, men blev bremset af Ronaldos tredje scoring, der faldt i 88. minut.

- Det har ikke været en let situation for mig, men når du har chancen for at arbejde med så mange gode spillere, både unge og erfarne, går det meget lettere.

- Alle i spillertruppen og i lederstaben havde en god attitude, siger Fernando Hierro.

