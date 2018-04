Roma-fans anholdt for drabsforsøg før Liverpool-kamp

Liverpool. Britisk politi har anholdt to italienske mænd, som mistænkes for drabsforsøg efter et overfald på en midaldrende mand inden Champions League-kampen mellem Liverpool og Roma.

Det skriver The Daily Mail og The Independent.

I timen op til kampen tirsdag aften udbrød der uroligheder og slåskampe, da en gruppe Roma-tilhængere ifølge The Daily Mail satte i løb mod en pub nær Liverpools hjemmebane, Anfield Road.

Øjenvidner fortæller, at italienerne brugte bælter som våben, og nogle af dem medbragte angiveligt også hammere.

Omkring 80 tilhængere af Roma var involveret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Avisen The Times' fodboldreporter Jonathan Northcroft tweetede:

- Roma-tilhængere har lige angrebet Liverpool-fans med bælter uden for Albert (pubben, red.). En mand er slået ned og modtager behandling.

Ifølge politiet er der tale om en 53-årig mand, som blev slået bevidstløs i tumulten. Efter at have modtaget behandling på stedet er han overført til et hospital.

Hans tilstand betegnes som "kritisk". Hans pårørende er blevet informeret, skriver The Daily Mail.

I alt er ni mænd i alderen fra 20 til 43 år blevet anholdt for forskellige overtrædelser, oplyser det lokale politi, Merseyside Police.

Sigtelserne omfatter blandt andet overfald, slagsmål, hærværk og besiddelse af slagvåben.

- Langt størstedelen af de 52.000 tilskuere til kampen opførte sig godt og kom for at se en god omgang fodbold. Men en lille gruppe af fans fra både Liverpool og Roma var involveret i isolerede forstyrrelser i byens centrum og nær stadion, siger politiinspektør Dave Charnock ifølge en meddelelse på politiets hjemmeside.

- To mænd på 25 og 26 år fra Rom er blevet anholdt på mistanke om forsøg på drab. De er bragt til en politistation, hvor de vil blive udspurgt, tilføjer han.

Roma-tilhængere har før været i karambolage med engelske fodboldfans. De seneste år har tilhængere af Manchester United og Tottenham fortalt om overfald i forbindelse med kampe i den italienske hovedstad, skriver AFP.

Liverpool vandt opgøret 5-2. Der er returkamp næste uge i Rom.

/ritzau/