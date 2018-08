Rønnow holder nullet og vinder i Bundesligadebut

Efter to kampe med uheldige udfald var der lørdag opmuntring til den danske fodboldmålmand Frederik Rønnow.

Den 26-årige landsholdsreserve fik sin ligadebut for Eintracht Frankfurt, da klubben vandt 2-0 ude over Freiburg i første runde af Bundesligaen.

Nicolai Müller scorede til 1-0 efter ti minutters spil, og Sebastian Haller slog sejren fast for gæsterne knap ti minutter før tid.

Frederik Rønnow, som denne sommer er kommet til Frankfurt fra Brøndby, fik tidligere i august en meget ublid debut for sin nye tyske klub.

Det skete, da Frankfurts regerende pokalvindere på hjemmebane tabte hele 0-5 til Bayern Münchens mestre i kampen om den tyske Super Cup.

Nærmest endnu værre var det dog, da Rønnow og Frankfurt blev sendt ud i første runde af den tyske pokalturnering.

Det skete med et pinligt 1-2-nederlag til Ulm fra den fjerdebedste række, men lørdagen bød altså på oprejsning i ligaen.

Det blev en dramatisk affære, da Wolfsburg på en sen scoring vandt 2-1 hjemme over Schalke 04.

John Brooks headede Wolfsburg foran i første halvleg, og stillingen holdt frem til pausen.

Midt i anden halvleg var der drama for alle pengene, da dommer Patrick Ittrich to gange trak et rødt kort inden for få minutter. Det ene endte han dog med at trække tilbage.

Begge gange var Wolfsburgs Wout Weghorst i centrum i hollænderens debut i Bundesligaen.

Først blev Wout Weghorst fældet af Schalkes Matija Nastasic, som i første omgang blev straffet med et gult kort.

Patrick Ittrich konsulterede derefter Video Assistant Referee-systemet (VAR), og dommeren ændrede sin kendelse til et rødt kort til Matija Nastasic.

Få minutter senere var den gal igen, da Schalkes Guido Burgstaller skubbede Wout Weghorst omkuld.

Hollænderen rejste sig og busede ind i Schalke-spilleren, hvilket Patrick Ittrich takserede til et rødt kort til Wout Weghorst og et gult til Guido Burgstaller.

Igen så dommeren kendelsen igennem, hvorefter det røde kort til Wout Weghorst blev ændret til et gult.

Fire minutter før tid så det ud til, at Schalke skulle få et point med hjem, da indskiftede Nabil Bentaleb scorede til 1-1 på et straffespark.

Det lykkedes dog Wolfsburg at hente alle tre point, da den ligeledes indskiftede Daniel Ginczek i sin ligadebut for Wolfsburg fik sendt bolden i mål til 2-1 fire minutter inde i dommerens tillægsminutter.

Oprykkerne Fortuna Düsseldorf og Nürnberg tabte begge, Düsseldorf 1-2 hjemme til Augsburg og Nürnberg 0-1 ude til Hertha Berlin.

Werder Bremen spillede 1-1 hjemme mod Hannover 96.

/ritzau/