Rønnow før tysk debut: Selvfølgelig er jeg spændt

Den danske fodboldmålmand Frederik Rønnow kan søndag få debut for sin nye klub, tyske Eintracht Frankfurt, når holdet møder Bayern München i den tyske Super Cup.

26-årige Rønnow, der skiftede til den tyske klub 1. juli, er derfor også spændt forud for sæsonens første kamp.

»Det har været en blandet start på grund af min skade, men nu er jeg i form.«

»Jeg kan godt mærke presset, og det er også nødvendigt for at spille godt,« siger Rønnow til den tyske avis Bild ifølge dpa.

En skade har afholdt Rønnow fra at deltage i nogle af klubbens træningskampe i sæsonoptakten, men udsigten til søndagens møde mod de tyske mestre gør ikke danskeren nervøs, siger han til Bild.

»Det havde selvfølgelig været en fordel med et par venskabskampe. Nu skal jeg spille i en stor kamp mod topangribere, men sådan er det«, siger Rønnow.

Han er i Frankfurt udset til at tage over for Lukas Hradecky - samme målmand som danskeren tog over for i Brøndby, da han i 2015 blev førstevalg i målet i den danske klub - der denne sommer er skiftet til Bayer Leverkusen.

Frankfurt skal som sidste sæsons vindere af den tyske pokalturnering møde de forsvarende tyske mestre fra Bayern München i den tyske Super Cup.

Kampen fløjtes i gang søndag klokken 20.30.

