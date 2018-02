Robert Skov: Jeg kom til FCK for at spille i Europa

19. januar kunne FC København annoncere indkøbet af Silkeborg-profilen Robert Skov, og en måned efter klubskiftet har Robert Skov sat sig solidt på pladsen som højre midtbane på det forsvarende mesterhold.

Torsdag får han formentlig sin europæiske debut for FCK i hjemmekampen mod Atlético Madrid i Europa League, og netop udsigten til internationale kampe vejede tungt, da Robert Skov skulle finde ny arbejdsgiver.

»Da jeg skiftede til FCK, havde jeg ikke en gang tænkt på, at vi lige skulle spille mod Atlético Madrid, det gik først op for mig lidt senere.«

»Men selvfølgelig spillede tanken om europæisk fodbold meget ind på min beslutning om at skifte til FCK. Det er de europæiske kampe, vi stræber efter i FCK, og det ville jeg selvfølgelig gerne være en del af.«

»Det er europæiske kampe, som kan være med til at flytte mig op på et højere niveau,« siger Robert Skov.

Selv om Atletico Madrid-kampen altså kommer som en uventet bonus for den unge kantspiller, lyser han op ved tanken om at møde det spanske storhold foran fyldte tribuner.

»Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver sindssygt fedt at spille i et fyldt Parken, som jo har været nationalstadion i hele min opvækst. Det er svært at finde ord for det, ud over det bliver sindssygt fedt,« siger Robert Skov.

Man må dog ikke tro, at han bare lader sig rive med af at skulle spille over for stjerner som EM-topscorer Antoine Griezmann, den brasilianske landsholdsback Filipe Luís eller den refleksstærke målmand Jan Oblak.

»I bund og grund er det bare en fodboldkamp mod en god modstander,« lyder det iskoldt fra Robert Skov.

Han har fortsat sit første mål eller måloplæg i en betydende FCK-kamp til gode, men det kommer snart, forventer han.

»Jeg føler mig allerede hjemme på holdet. Alle relationerne bliver kun bedre og bedre, som jeg lærer mine holdkammerater at kende, og jeg er blevet en større del af holdet end lige i starten.«

»Alle har taget rigtig godt imod mig, og så er det nemmere at føle sig som en vigtig del af holdet og præstere godt,« siger Robert Skov.

FC Københavns hjemmekamp mod Atlético Madrid begynder torsdag klokken 21.05.

/ritzau/