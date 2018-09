Robert Skov fik råd af N'Doye før hovedstødsmål mod FCN

Robert Skov blev kampens første målscorer, da FC København søndag vandt 2-1 hjemme over FC Nordsjælland i Superligaen.

Den tidligere Silkeborg-spiller bragte efter ti minutter hjemmeholdet foran 1-0 på et hovedstød, og det var faktisk lidt af en sjældenhed.

»Jeg tror, at det var mit første mål på hovedstød i min seniorkarriere. Men jeg springer godt, så jeg tænkte, at på et eller andet tidspunkt skulle jeg nok få ramt det med timingen,« siger Robert Skov.

Offensivspilleren havde dagen før kampen fået råd af FCK-angriberen Dame N'Doye, der har lavet en del hovedstødsmål i sin lange karriere.

»Jeg spurgte faktisk N'Doye til træningen, da vi trænede dødbolde, om han kunne lære mig at heade.«

»Så jeg fik et par gode fif, og det var godt, at det blev bedre fra den ene dag til den anden.«

»Det er en fornøjelse at spille med sådan en mand, som man kan lære en masse af. N'Doye deler ud af sine erfaringer og sit niveau. Det betyder meget for mig, at han vil dele ud af sin viden.«

»Han fortalte mig bare, hvordan man skal løbe til bolden og time det. Det er nok meget basis, men det var rart at få at vide, hvordan han tænker. Det er dejligt at spille på hold med en som ham,« siger 22-årige Robert Skov om sin 11 år ældre FCK-kollega.

Robert Skov havde kort før pausen en mulighed for at score til 2-0 i kampen mod FC Nordsjælland, der slap yderst nådigt med kun at tabe med et enkelt mål.

Farum-holdet fik ganske vist udlignet til 1-1 tidligt i anden halvleg, men Viktor Fischer fik ti minutter senere scoret sejrsmålet for FCK.

»Der var klasseforskel. Vi spillede på et andet niveau end FC Nordsjælland. Derfor vandt vi suverænt, selv om det kun endte 2-1,« siger Robert Skov.

Viktor Fischer er enig i den vurdering. Matchvinderen følte ikke, at hans hold var under pres, selv om det kun blev til en kneben sejr.

»Vi var i god kontrol, på nær de måske ti minutter, hvor FC Nordsjælland var gode i anden halvleg.«

»Vi var klart bedst i første halvleg, og vi var sådan set også bedst i anden halvleg. Men vi skulle lige igennem et pres fra deres side og desværre også et mål.«

»Jeg følte, at vi var en maskine, der kørte på igen derefter. Det var meget tilfredsstillende, det gjorde vi rigtig godt,« siger matchvinderen.

Med sejren udbyggede FCK forspringet i toppen af Superligaen. FCK har 22 point for ti kampe, tre point flere end FC Midtjyllands mestre.

/ritzau/