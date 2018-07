Richie Porte udgår af Tour de France efter styrt

Roubaix. Den australske cykelrytter Richie Porte (BMC) er udgået af cykelløbet Tour de France efter et styrt på søndagens etape.

På tv-billeder kunne man efter styrtet se Porte sidde på asfalten og tage sig til kravebenet.

På Twitter skriver BMC, at Porte er på vej på hospitalet for at blive tjekket.

- Ingen kunne have forestille sig, at det var sådan, 9. etape skulle starte, men vi har stadig syv ryttere i løbet, og dem står vi 100 procent bag, skriver holdet på det sociale medie.

Én af de syv ryttere er Greg Van Avermaet, der siden mandag har kørt i løbets gule førertrøje, efter BMC vandt holdtidskørslen.

Richie Porte var BMC-holdets bud på en vinder af Tour de France, og australieren havde da også tåre i øjnene, da han søndag måtte smide håndklædet i ringen.

Dagens uheld sker, før feltet har ramt de berygtede brostensstykker, der forventes at sætte et præg på dagens etape.

Det er andet år i træk, at den australske rytter må udgå af Tour de France efter et styrt. Sidste år var det også på 9. etape af det prestigefyldte løb - dengang efter et styrt på en nedkørsel, der resulterede i et brækket bækken.

Danske Michael Valgren (Astana) har også været i asfalten søndag, men er tilbage på cyklen igen. På Twitter bekræfter holdet, at danskeren, der efter sit styrt kører i mere eller mindre iturevet shorts og trøje, er ok.

Richie Porte er ikke den eneste, der indtil videre har måtte stå af på søndagens etape. Også spanske José Joaquín Rojas (Movistar) har forladt løbet efter et styrt. Dermed har holdets kaptajn, Nairo Quintana, en hjælper mindre omkring sig.

Før dagens etape forlod den tyske enkeltstartsspecialist Tony Martin (Katusha) på grund af et brud på rygsøjlen.

