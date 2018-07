Real Madrid afviser rygte om rekordbud på Neymar

Madrid. Real Madrid afviser forlydender om, at den spanske storklub har tilbudt at købe den brasilianske stjerne Neymar fra Paris Saint-Germain (PSG) for 310 millioner euro - eller godt 2,3 milliarder kroner.

Hverken Neymar eller PSG har modtaget noget bud fra Real Madrid, hedder det i en pressemeddelelse fra den spanske hovedstadsklub.

- Rapporterne er fuldstændig usande, skriver klubben.

Det var den spanske tv-kanal TVE, der først rapporterede om det påståede tilbud.

Herefter kastede flere medier sig over nyheden, før Real Madrid sent mandag aften så sig nødsaget til at afvise spekulationerne i en pressemeddelelse.

Det skete, bare få timer efter at Neymar havde scoret i Brasiliens 2-0-sejr over Mexico i ottendedelsfinalen i VM.

Ifølge TVE skulle de regerende Champions League-mestre være villige til at betale 310 millioner euro for den 26-årige brasilianer.

Et køb af den kaliber ville være det dyreste i fodboldhistorien - en rekord, som Neymar holder i forvejen, efter at PSG købte ham fra Barcelona for 222 millioner euro i august sidste år.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder fortsat et vågent øje med PSG på grund af nogle meget store handler sidste år.

PSG blev i midten af juni frikendt for mistanke om brud på fodboldens økonomiske fair play-regler.

Det skete, efter at Uefa havde kigget nærmere på milliardaftalerne, som gjorde Neymar og den franske angriber Kylian Mbappé til PSG-spillere.

I forbindelse med frifindelsen understregede Uefa, at PSG's økonomi fortsat ville blive overvåget grundigt i de kommende uger. Ved udgangen af juni afsluttede klubben regnskabsåret.

