Randers slår Helsingør og tager skridt mod overlevelse

Randers. Randers FC er tættere på overlevelse, efter holdet vandt med 2-1 over FC Helsingør i returopgøret i Alka Superligaens nedrykningsplayoff. Dermed vandt Randers sammenlagt 3-2.

Omvendt skal Helsingør kæmpe for sit liv i Alka Superligaen i næste runde, hvor et samlet nederlag vil betyde direkte nedrykning til 1. division.

Randers skal møde vinderen af kampen mellem Silkeborg IF og Lyngby om at sikre sig overlevelse, mens Helsingør skal møde taberen.

Efter en chancefattig, men intens første halvleg, kom der gang i sagerne i anden halvleg, hvor der faldt tre scoringer inden for 10 minutter. Begge Randers' mål blev scoret af Saba Lobzhanidze.

På trods af at holdet kunne nøjes med 0-0, forsøgte hjemmeholdet at få scoret et tidligt mål, men Randers savnede kvalitet i de offensive aktioner.

Helsingør havde det svært, men det var udeholdet, der burde have bragt sig foran efter 25 minutter, da Nicolas Mortensen misbrugte en stor chance.

Udeholdet fik ædt sig ind i kampen, men det kastede ingen scoringer af sig, og de to hold gik derfor til pause med stillingen 0-0.

Helsingør skulle jagte en scoring i anden halvleg. Holdet var derfor sårbart over for kontraangreb, og det udnyttede Randers, da Saba Lobzhanidze bragte hjemmeholdet foran med 1-0.

Helsingør fortsatte med at presse, og til stor glæde for de medrejsende fans bragte Douglas balance i regnskabet kort tid efter med sit mål til 1-1.

Glæden var dog kortvarig for Helsingør, for Saba Lobzhanidze udnyttede et ubeslutsomt Helsingør-forsvar til at bringe Randers foran med 2-1 efter en times spil.

Helsingør fik ikke scoret yderligere i kampen på trods af flere gode muligheder, og så kunne Randers juble over sejren.

