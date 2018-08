Randers og AGF deler i dårligt østjysk lokalopgør

Randers. Der var store forventninger til det østjyske lokalbrag mellem Randers FC og AGF, men opgøret, der endte 0-0, viste sig at blive en fuser.

AGF var tandløs foran mål, mens Randers heller ikke havde meget at skyde med, og kombinationen af de to ting skabte ikke gode betingelser for den kamp, man havde håbet på.

På trods af en dårlig indsats kan AGF dog glæde sig over, at holdet er det eneste ubesejrede i Superligaen, og man indtager femtepladsen. Randers er at finde på ottendepladsen efter det uafgjorte resultat.

Det var de tunge, grå skyer, der hang over stadion i Randers, og det triste vejr forplantede sig til spillet på banen, hvor de to mandskaber ikke gjorde meget for at underholde de fremmødte tilskuere.

AGF's offensive problemer blev endnu engang udstillet i første halvleg, hvor gæsterne var mest på bolden, men slet ikke formåede at bryde igennem Randers' forsvar.

Hjemmeholdet var ikke meget bedre, men var trods alt bedst, og Randers havde ikke lige så store problemer med at skabe chancer som modstanderen.

Efter 34 minutter var det dog tæt på, at AGF blev rigtig farlig, men Johnny Thomsen fik reddet kronjyderne.

Niveauet løftede sig en smule i anden halvleg, og positivt var det for AGF, at holdet efter 48 minutter kunne notere sin første afslutning i kampen.

AGF forsøgte sig mere fremad banen, men ligesom i første halvleg manglede gæsterne idéer, når de nærmede sig Randers' målfelt.

Randers kom frem til flere halve chancer, og havde den største chance efter 74 minutter, men bolden ville ikke ind.

/ritzau/