Randers HK vinder og forlænger Viborgs krise

Der står stadig et stort, rundt nul ud for Viborg HK i HTH Ligaen, efter at det onsdag blev til endnu et nederlag på hjemmebane mod Randers HK.

Kronjyderne, der heller ikke har fået den bedste start på sæsonen, tog sæsonens anden sejr i fem kampe, da det blev til en 29-26-triumf.

De to hold fulgtes ad det meste af første halvleg. Først blev det 1-1, så 2-2, 5-5, 6-6 og 7-7, inden Randers efter en god periode bragte sig foran 11-8 på et mål af Josefine Dragenberg.

En tilsvarende god periode fra hjemmeholdet gjorde det til 11-11 med små ti minutter tilbage af første halvleg.

Parløbet fortsatte, indtil Celine Sivertsen med 30 sekunder tilbage bragte Randers foran med en scoring til pausestillingen 15-14.

Randrusianerne byggede videre på føringen i anden halvleg, hvor det blev til 17-14, inden Viborg igen fik bolden i nettet.

Det lykkedes dog ikke hjemmeholdet at komme tættere på end to mål, og den jyske traditionsklub måtte derfor indkassere sæsonens femte nederlag i lige så mange kampe.

Med sejren har Randers HK fire point efter fem kampe. Det rækker til en niendeplads i ligaen.

/ritzau/