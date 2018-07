Randers FC henter svensk målmand med slutrundeerfaring

Randers. Superligaklubben Randers FC har lavet en treårig aftale med den svenske målmand Patrik Carlgren, som senest har været på kontrakt i tyrkiske Konyaspor.

Det oplyser Randers i en pressemeddelelse.

Han har tidligere været på kontrakt i FC Nordsjælland. I 2016 var han en del af Sveriges EM-trup. Han er noteret for en enkelt landskamp.

I Randers afløser svenskeren den islandske VM-keeper Hannes Halldórsson, som er skiftet til Qarabag FK i Aserbajdsjan.

- Vi vidste, at et sommersalg af Hannes Halldórsson kunne blive et tema, så vi har selvfølgelig afsøgt markedet for at være bedst muligt rustet på keeperpositionen, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen.

- Der har vi fundet frem til et godt match med Patrik Carlgren, som passer virkelig godt ind i forhold til den profil, vi søger på pladsen, siger direktøren.

Han håber på, at Randers kan få det bedste frem i den 26-årige keeper.

- Han er utroligt reaktionsstærk, god med fødderne og god til at komme ud i feltet.

- Han har været et kæmpestort talent, som mangler at få det sidste forløst, og det er jeg sikker på, at han får i Randers FC, siger Søren Pedersen.

16. juli begynder den nye superligasæson for Randers med hjemmekampen mod Brøndbys vicemestre.

Carlgren var i 2017 på et kort visit i FC Nordsjælland. Inden da var han fast mand for AIK Stockholm i hjemlandet.

Han var målmand for det svenske U21-landshold, der i 2015 vandt EM.

- Det er en god mulighed for mig, og jeg glæder mig til at komme tilbage til Superligaen, siger svenskeren.

- Randers FC er en klub, der skal ovenpå igen efter den skuffende sidste sæson, og det ser jeg frem til at bidrage til.

- Jeg vil vise, at jeg stadig er en rigtig god målmand, og jeg kan simpelthen ikke vente med at komme i gang med sæsonen, som jo starter snart, siger Carlgren.

/ritzau/