Randers FC ansætter Thomasberg som cheftræner

Superligaklubben Randers FC ansætter Thomas Thomasberg som cheftræner. Thomasberg har senest været træner i Hobro.

- Hobro skal have ny cheftræner, da Thomas Thomasberg har opsagt sin stilling for at tage tilbage til Randers FC, hvorfra han blev hentet til Hobro for halvandet år siden, skriver Hobro på sin hjemmeside.

Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, takker Thomasberg for sit arbejde i klubben.

- Thomas har leveret et godt stykke arbejde som cheftræner i Hobro, og derfor er det naturligt, at der kommer tilbud fra andre klubber.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for os, men sådan er gamet, og vi har fuld respekt for Thomas' beslutning.

- Det er hverken første eller sidste gang, at vi sender en træner med sportslig succes videre til en anden klub, siger Jens Hammer Sørensen.

/ritzau/