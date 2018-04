Randers FC-anfører: Vigtigst at klubben bliver oppe

Mads Agesen, der er anfører for Randers FC, annoncerede i løbet af ugen, at han stopper sin karriere til sommer.

Hans sidste mål er, at klubben ikke rykker ned. Også selvom det måtte betyde mindre spilletid til ham.

Søndag eftermiddag tabte Randers på udebane 0-3 til OB i nedrykningsspillets pulje 2.

Med nederlaget er det nu afgjort, at Randers skal spille nedrykningskampe mod et af holdene fra pulje 1.

Mads Agesen vil gøre alt for, at den sidste tid i klubben bliver god.

!Jeg skal gøre det godt for klubben, men også for mig selv i den resterende spilletid. Det er vigtigst, at klubben bliver i Superligaen.«

For 35-årige Agesen har de kommende kampe stor personlig betydning.

»Kampene betyder en masse for mig. Randers tager en kamp ad gangen, men den næste mod OB er rigtig vigtig. Den skal holdet vinde, så Lyngby slutter nederst i puljen.«

Som det ser ud nu, vil Randers enten skulle møde Helsingør eller Silkeborg i de kommende nedrykningskampe, men Agesen har ingen klar favorit.

»Helsingør har set okay ud på det seneste, og Silkeborg har holdet det også fint med. Lige nu er det vigtigst, at Randers får et par sejre, så spillerne kommer mentalt ovenpå.«

Efter søndagens nederlag til OB var træner for Randers, Rasmus Bertelsen, også klar til at se fremad:

»Kampen mod OB var en tivolikamp, hvor bolden røg rundt. Det er dårligt for holdets situation. Randers har brug for at spille kampe, hvor man føler, at man står godt på banen og har styr på kampen,« siger han.

Randers skal forsøge at hævne søndagens nederlag på onsdag, hvor holdet igen skal møde OB. Denne gang spilles kampen i Randers.

