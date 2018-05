Ramos ønsker god bedring til Liverpools skadede Salah

Real Madrids Sergio Ramos ønsker efter Champions League-finalen god bedring til Liverpools Mohamed Salah, der blev skadet og måtte forlade finalen efter 30 minutters spil.

»Fodbold viser sig nogle gange fra sin gode side, andre gange fra sin dårlige side. Når alt kommer til alt, er vi alle partnere.«

»Få det hurtigt bedre, Salah. Fremtiden venter på dig«, skriver Ramos på sin twitterprofil.

Det var i en duel med netop Ramos, at Salah kom galt af sted. Real Madrids forsvarsveteran holdt fast i Salahs højre arm, og da de to faldt, landede Salah hårdt på sin venstre skulder.

Efter at have modtaget behandling på banen forsøgte Salah at spille videre, men måtte opgive og grædefærdigt forlade banen og Champions League-finalen, der endte 3-1 til Real Madrid.

På de sociale medier blev Sergio Ramos forbandet, og der blev spekuleret i, om forsvarsspilleren med vilje skadede Salah.

»Ramos er en hund«, var et gennemgående budskab på Twitter sammen med andre fornærmelser mod spanieren.

Salah har været den store åbenbaring i Premier League denne sæson, og har på tværs af alle turneringer scoret 44 mål.

Han blev desuden kåret til årets spiller i den bedste række i England, og hans præstationer har gjort Salah til nationalhelt i sit hjemland, Egypten.

Egypten deltager ved en VM-slutrunde for første gang siden 1990. Det er endnu uvist, om Salahs skade er så slem, at han ikke kommer med til slutrunden, der starter om tre uger.

Ifølge Liverpools træner, Jürgen Klopp, så ser det ikke godt ud.

»Det er en slem skade, en virkelig slem skade. Han er på hospitalet for at få taget røntgenbilleder. Det er enten kravebenet eller skulderen, den er gal med. Jeg kan kun sige, at det ikke ser godt,« sagde Klopp til Liverpools hjemmeside efter finalen lørdag aften.

/ritzau/