Putin kalder landsholdsspillere for helte efter VM-nederlag

Samara. Ruslands præsident, Vladimir Putin, er "stolt" af det russiske herrelandshold i fodbold.

Det fortæller talsmand for præsidenten Dmitry Peskov til det russiske nyhedsbureau Interfax, efter at Rusland lørdag tabte 3-4 på straffespark til Kroatien i VM-kvartfinalen.

- Putin så kampen, og han heppede på holdet. Vi tabte en retfærdig og god kamp. De er stadig vores drenge. De er helte. De var ved at dø på banen, og vi er stolte af dem, lyder det fra talsmanden.

Kroatien var foran 2-1 fem minutter før den forlængede spilletid. Men så fik Rusland udlignet, og det hele skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Kroatiske Ivan Rakitic blev helten, da han sikrede 4-3-sejren i straffesparkskonkurrencen og sendte Rusland ud af VM.

Værtsnationen har fra turneringens start været et af de lavest rangerede hold ved slutrunden.

Holdet overraskede derfor også alle, da det slog de tidligere verdensmestre fra Spanien i gruppespillet og dermed strøg videre til kvartfinalen.

Alligevel er russerne skuffet over lørdagens resultat, siger landstræneren, Stanislav Cherchesov.

- Jeg tror, at det vigtige i det her tilfælde er, hvordan vi forlader turneringen. Det er bedre at ryge ud, når man er stolt. Selvfølgelig ærgrer vi os, men vi beviste vores værd, siger træneren.

Stanislav Cherchesov siger, at præsident Putin ringede til ham både før og efter kampen.

- Jeg talte med Vladimir Putin i løbet af dagen, og han ringede til mig nu her for at ønske tillykke med en god kamp. Vi fortalte ham, at vi er skuffede, men han sagde, at vi skulle tænke fremad, fortæller landstræneren.

/ritzau/Reuters