PSG tager titlen fra Monaco i mesterlig ydmygelse

Paris. Paris Saint-Germain kan igen kalde sig fransk mester, efter at AS Monaco har siddet på titlen det seneste år.

Søndag sikrede PSG sig mesterskabet med en ydmygelse af monegaskerne, der blev slået med 7-1 i den franske hovedstad.

Med sejren har stjerneholdet fra Paris slået et hul på 17 point til Monaco på andenpladsen med fem spillerunder tilbage af sæsonen. Dermed kan Monaco ikke længere indhente PSG.

Efter et kvarter broderede hjemmeholdet sig igennem gæsternes forsvar, og til sidst skulle Giovani Lo Celso inde foran mål blot skubbe bolden over stregen for at gøre det til 1-0.

Kort efter headede ligatopscorer Edinson Cavani PSG på 2-0, inden Angel Di Maria og Lo Celso øgede til 3-0 og 4-0.

De fire scoringer faldt inden for 12 minutter. Trods det store kollaps fik Monaco reduceret før pausen, da Rony Lopes scorede til 1-4.

Angel Di Maria holdt gang i mesterskabsfesten i anden halvleg, hvor også gæsternes Radamel Falcao bidrog med et selvmål. Julian Draxler afsluttede festfyrværkeriet med målet til 7-1.

Trods det franske mesterskab er PSG's stjernemandskab købt ind for at skaffe succes i Champions League.

Klubbens Champions League-exit mod Real Madrid i ottendedelsfinalen har derfor givet anledning til spekulationer omkring træner Unai Emerys fremtidige position i klubben.

Det er syvende gang i historien, at PSG vinder det franske mesterskab.

/ritzau/