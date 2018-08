Prustende Djokovic kæmper sig videre i US Open

New York. Den høje varme var lige ved at blive for meget for Novak Djokovic, da han tirsdag for første gang gik på banen ved dette års udgave af grand slam-turneringen US Open.

Men den sjetteseedede serber holdt ud og er videre til anden runde af turneringen efter en sejr i fire sæt over ungarske Márton Fucsovics med cifrene 6-3, 3-6, 6-4, 6-0.

Djokovic lagde stærkt ud og brød allerede ungarerens første serv. Det blev den eneste brudte serv i det indledende sæt, og serberen kunne dermed sætte første sæt, der endte 6-3, på kontoen.

I andet sæt var cifrene de samme, men med omvendte fortegn. For Novak Djokovic blev tydeligt mere og mere mærket af den høje varme i New York og måtte sågar tilses af en læge undervejs.

Det udnyttede Fucsovics, der derfor kunne udligne til 1-1 i sæt, mens Djokovic udnyttede enhver lille pause i kampen til at køle sig ned og få vejret.

Men den tidligere dobbelte vinder af turneringen var ikke helt færdig.

Efter at have været bagud 2-4 i tredje sæt fik Djokovic således kæmpet sig tilbage ved at vinde fire partier i træk og dermed sættet - en bedrift, der udløste stor jubel fra den 31-årige serber, som pludselig virkede til at have fået ny energi.

Den beholdt Djokovic i fjerde sæt, hvor serberen skruede bissen på og satte tingene på plads ved at vinde 6-0.

Han skal i anden runde møde amerikanske Tennys Sandgren.

Syvendeseedede Marin Cilic kom ligesom Djokovic godt fra land i US Open, da han tirsdag sikrede avancement til anden runde, efter hans modstander, rumænske Marius Copil, trak sig med en skade i tredje sæt.

Fjerdeseedede Alexander Zverev er ligeledes videre til anden runde i New York efter en sejr i tre sæt over canadiske Peter Polansky.

Roger Federer spiller sin første kamp i New York natten til onsdag, hvor schweizeren møder japanske Yoshihito Nishioka.

/ritzau/