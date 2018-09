Presset Wada-præsident svarer igen på Rusada-kritik: »Dybt krænkende beskyldninger«

Kritikken hagler ned over Det Internationale Antidopingagentur (Wada), efter at agenturet har lukket Rusland ind i varmen igen.

Først var det The Institute of National Anti-Doping Organisations (Inado), der kritiserede beslutningen, og senest har den tidligere generaldirektør i Wada David Howman langet ud efter Wada.

Howman har kaldt beslutningen for "penge over principper".

»Wada er gået fra at være en organisation, der bekymrede sig om rene atleter til at være en organisation, der bekymrer sig om internationale forbund, der ikke har kunnet arrangere events i Rusland. Det er penge over principper,« har Howman ifølge AFP udtrykt.

Ordene fik mandag 77-årige Craig Reedie, der er præsident i Wada, til at gå i offensiven i et åbent brev.

»Det er totalt usande og dybt krænkende beskyldninger, at Wada og jeg personligt har leflet for penge i stedet for en ren sport. Forfatteren til disse ord burde videre bedre som tidligere generaldirektør.«

»Beslutningen i denne uge handlede udelukkende om, at få Rusland til at overholde reglerne, som russerne har gjort.«

»En proces i Rusland, hvor antidoping bliver overvåget på regulær basis, er helt klart den bedste måde til at sikre, at en ren sport består for atleter i Rusland og andre steder,« skriver Craig Reedie blandt andet.

Ifølge Wada-præsidenten har Rusland imødekommet 29 ud af 31 krav.

Rusland har hele tiden afvist, at der har været tale om statsstøttet doping i landet, og men har indtil videre nægtet at give adgang til et omstridt laboratorium i Moskva.

Frem mod OL i Rio blev en Wada-rapport udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

McLaren-rapporten afslørede statsstøttet doping i Rusland og har været brugt i arbejdet frem mod at vurdere, om Ruslands Antidopingagentur (Rusada) skulle genoptages i Wada efter næsten tre års udelukkelse.

I stedet endte det med, at russerne skulle godkende en anden rapport, der i sommer blev udarbejdet i regi af IOC.

Her kom Schmid-rapporten til verden, og selv om de to rapporter har ligheder, så er den nye IOC-rapport mildere i sine konklusioner i forhold til de russiske myndigheders rolle.

Det medførte i første omgang, at 13 nationer udtalte kritik, inden ni ud af 12 bestyrelsesmedlemmer i Wada stemte Rusada ind i varmen igen for nylig.

Kort efter kom Inado, der repræsenterer 67 antidopingagenturer i verden, på banen.

Inado beskyldte Wada for at give efter for et pres fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) samt Rusland.

Det er ifølge Inado sket ved at svække visse krav til russerne ved at tillade, at russerne skulle anerkende Schmid-rapporten i stedet for McLaren-rapporten.

Senest har Richard McLaren ifølge AP udtalt, at Wada har forhastet sig til en afgørelse, man kan komme til at fortryde, samt at Wada har mistet pressionsmidler mod Rusland.

Direktøren i Anti Doping Danmark (ADD), Michael Ask, har tidligere udtrykt fordele og ulemper ved at genoptage Rusada i det internationale antidopingarbejde.