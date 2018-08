Premier League-topscorer i sponsorstrid med sit forbund

Den egyptiske fodboldstjerne Mohamed Salah er for tiden godt utilfreds med Egyptens Fodboldforbund.

Sidste sæsons topscorer i Premier League mener, at forbundet overtræder hans sponsorrettigheder.

I april kunne Liverpool-angriberen se sit ansigt afbilledet på fodboldforbundets fly sammen med forbundets hovedsponsor, teleselskabet WE. Salah har sin egen sponsoraftale med rivalen Vodafone.

Salah og hans advokat har efterfølgende forsøgt at løse konflikten, men de er hidtil blevet ignoreret.

- Er det ikke normalt, at et fodboldforbund forsøger at løse problemer for sine spillere, så de har det godt? Faktisk oplever jeg det modsatte, skriver Mohamed Salah på Twitter.

- Det er ikke normalt, at mine og min advokats beskeder bliver ignoreret. Jeg ved ikke hvorfor.

- Har I ikke tid til at svare os, spørger Liverpool-spilleren, der i sidste sæson scorede 32 gange i Premier League.

Det er ikke kun i Egypten, at fodboldspilleres kommercielle rettigheder er på dagsordenen.

I disse dage forhandler Spillerforeningen i Danmark og Dansk Boldspil-Union (DBU) om en ny landsholdsaftale, hvor netop kommercielle rettigheder er et af stridspunkterne.

Striden betyder, at de kommende landskampe mod Slovakiet og Wales kan komme i fare, hvis ikke der findes en løsning.

/ritzau/