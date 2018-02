Premier League overvejer vinterpause i ny TV-aftale

Organisationen bag Englands bedste fodboldrække, Premier League, overvejer at indføre en vinterpause i ligaen som en del af en ny TV-aftale. Det skriver BBC.

Premier League har tradition for at tætpakket kampprogram i vintermånederne, hvor klubberne også spiller FA Cup og enkelte stadig er med i Liga Cuppen.

De mange kampe på kort tid møder ofte kritik fra særligt udenlandske trænere, der mener, at det dræner spillerne for energi, hvilket i deres øjne er en del af forklaringen på, at de engelske klubber har det svært i Champions Leagues slutfase.

En vinterpause kan tidligst indføres, når ligaens næste TV-aftale bliver implementeret fra 2019/20-sæsonen. Selve tv-aftalen forventes at komme på plads i næste uge.

»Premier League har været i diskussioner med Det Engelske Fodboldforbund og EFL (Englands pendant til Divisionsforeningen, red.) i flere måneder om den stadigt mere overbelastede engelske fodboldkalender.«

»Vi prøver at finde ud af, hvordan man kan belaste spillerne mindre, men samtidig sørge for at de får en vinterpause,« lyder det fra Premier League-organisationen.

De konkurrerende ligaer i Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien holder alle en kort kamppause i enten juleperioden eller i en del af januar.

