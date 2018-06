Poulsen og Eriksen sender Danmark til VM med frisk sejr

Det danske fodboldlandshold rejser mandag til VM i Rusland med en god generalprøve frisk i erindringen.

Lørdag aften vandt Danmark med 2-0 over Mexico på Brøndby Stadion efter to danske scoringer i anden halvleg.

Yussuf Poulsen bragte Danmark foran 1-0 med en drømmescoring i det ene målhjørne, mens Christian Eriksen kynisk udnyttede en friløber kort efter.

Landstræner Åge Hareide og spillerne kan også glæde sig over, at Danmark nu har spillet 15 landskampe i træk uden nederlag. I tillæg har Danmark spillet fire kampe i 2018 uden at lukke mål ind.

Danmark fik testet flere taktiske træk inden den første VM-kamp mod Peru lørdag i næste uge.

Landsholdet havde flere gange held med at få lagt et pres ved at sende en lang bold frem i højre side, hvor Yussuf Poulsen og Henrik Dalsgaard overmatchede deres direkte modstandere.

Farligst blev det dog, når danskerne overfaldt mexicanerne ved at presse højt på banen.

Flere gange gav det løse muligheder, og efter 27 minutter gav det en friløber.

Thomas Delaney stjal selv bolden og havde frit løb ned mod målmand Guillermo Ochoa. Delaney spejdede efter Nicolai Jørgensen på midten, men angriberen var så tæt markeret, at Delaney blev nødt til at prøve selv.

Den kommende Dortmund-spiller prøvede at lobbe bolden i mål, men forsøget blev pareret. Det var den bedste danske mulighed i første halvleg.

I den anden ende havde Mexico mest succes med at angribe i Danmarks højre forsvarsside, hvor Henrik Dalsgaard flere gange var et skridt efter dribleren Jesus Corona.

Farligere end et langskud i favnen på Kasper Schmeichel blev det ikke i de første 45 minutter.

Pione Sisto havde haft en vanskelig første halvleg med flere boldtab, og i pausen blev han skiftet ud til fordel for Martin Braithwaite, akkurat som det var tilfældet i Sverige i sidste uge.

Også Nicolai Jørgensen blev pillet ud i pausen, og i stedet fik 20-årige Kasper Dolberg muligheden for at spille sig tættere på en VM-startplads.

Dobbeltindskiftningen var ved at give bonus allerede efter fire minutter, da Braithwaite sendte bolden ind til Dolberg, som dirigerede den snert forbi mål.

Bortset fra det opløftende moment var begyndelsen af anden halvleg en træg omgang.

Ingen af holdene investerede kræfter nok i for alvor at gribe momentum, og i et forsøg på at live spillerne op iværksatte publikum en bølge, som både de danske tilskuere og de over 1300 mexicanske fans var med på.

Efter at have kørt fire-fem omgange rundt på stadion fik bølgen den ønskede effekt set med danske øjne i det 71. minut.

Højrekanten Yussuf Poulsen modtog bolden på hjørnet af feltet, og med et træk bag om støttebenet ind i banen satte han sin oppasser, før han kontrolleret drejede bolden i målhjørnet med sit ellers noget koldere venstre ben.

Drømmemålet blev fulgt op af endnu en dansk scoring tre minutter efter.

Henrik Dalsgaard tog hurtigt et langt indkast tæt på midterlinjen og sendte Christian Eriksen alene mod målmand Ochoa. Her var Eriksen iskold, da han scorede sit første landskampsmål i 2018.

Så var der åbnet for sluserne, og der var optræk til flere danske mål i de følgende minutter, men uden forløsning.

Mexico nåede at markere sig en enkelt gang i anden halvleg, da Javier Hernández, der er kendt som "Chicharito", ramte stolpen efter et indlæg i det 84. minut.

/ritzau/