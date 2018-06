Portugals målscorer: Vi står over for en svær opgave

Kaliningrad. Portugal sikrede sig mandag en plads i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland, da holdet spillede uafgjort med Iran.

Resultatet var nok til en andenplads i gruppe B, og i den første knockoutkamp venter Uruguay, der vandt sin gruppe foran Rusland.

Det var Portugals Ricardo Quaresma, der med et drømmemål sikrede holdet det ene point, der var nok til avancement fra gruppespillet.

Målscoreren ved, at der venter holdet en svær opgave, når Uruguay venter.

- Jeg synes, vi gjorde det godt. Vi har nået vores mål, og nu skal vi komme oven på igen og tænke på den næste kamp.

- Vi ved, at vi står over for en svært opgave. De er et stort hold med mange gode spillere, sagde Quaresma efter kampen ifølge Reuters.

Uruguay har blandt andre Barcelona-stjernen Luis Suarez på holdet. Han indledte målscoringen tidligt for sydamerikanerne direkte på frispark, da holdet vandt 3-0 over Rusland i kampen om førstepladsen i gruppe A.

Uruguay har endnu ikke lukket et mål ind ved VM.

Ottendedelsfinalen mellem Portugal og Uruguay fløjtes i gang lørdag klokken 20 dansk tid.

