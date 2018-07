Peter Sagan vinder dramatisk 2. etape i Touren

La Roche-sur-Yon. Tour de France er blevet skudt i gang med høj dramatik.

Efter lørdagens 1. etape, hvor storfavoritten Chris Froome (Sky) samt Movistars Nairo Quintana tabte tid i forhold til Jakob Fuglsang og nogle af de andre favoritter, var der også dramatik på 2. etape søndag.

Her vandt Peter Sagan (Bora) etapen, da han var hurtigst i den forventede spurt. Sagan nåede dermed op på ni etapesejre i løbet i alt, men der var dramatik to kilometer før mål med styrt.

Det gik blandt andre ud over Fernando Gaviria fra Colombia og Quick Step, der røg i asfalten og mistede den gule førertrøje til Sagan.

Dramatik var der også ude på ruten, og opmærksomheden drejede sig efterfølgende i høj grad om Fuglsangs Astana-hold.

Etapen krævede nemlig et markant offer, da Jakob Fuglsangs løjtnant og vigtige væbner, Luis Léon Sanchez, styrtede med 40 kilometer igen. Han slog sin albue og skulder voldsomt.

Efter flere minutter stod han stadig ved Astanas bil, og det endte med, at den 34-årige spanier var for mærket og måtte udgå af løbet.

Dermed er Astana nede på syv ryttere, inden det vigtige holdkøb køres på mandagens 3. etape.

Både i forhold til holdløbet, men også i forhold til resten af Touren, er der tale om et gevaldigt tab for Fuglsang, der drømmer om en podieplacering, og i disse bestræbelser var Sanchez en vigtig brik.

Rytterne skulle ud på endnu en flad etape, der netop lagde op til et sprinteropgør.

Ruten var på 182,5 kilometer fra Mouilleron-Saint-Germain til La Roche-sur-Yon.

Veteranen Sylvain Chavanel (Direct Energie), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) og Michael Gogl (Trek-Segafredo) kørte i udbrud fra starten af etapen.

Med 146 kilometer til mål var Sylvain Chavanel alene.

Der lå den 39-årige franskmand, frem til at hovedfeltet besluttede sig for at køre ham helt ind. Undervejs fik han et forspring på fire minutter, men det tydede hele vejen på en stakket frist.

Chavanel krydsede i enlig majestæt stregen i den indlagte pointspurt. Bag ham vandt Peter Sagan feltets spurt foran vinderen af 1. etape, Fernando Gaviria.

Franskmanden blev hentet med 13,5 kilometer igen, og dermed blev afgørelsen i en massespurt forberedt, men styrtet to kilometer før mål satte en ny dagsorden.

/ritzau/