Peter Gade vil starte badmintonakademi i Danmark

København. Den tidligere badmintonstjerne Peter Gade starter til juni et akademi for spillere fra hele verden.

41-årige Gade stopper om to uger som landstræner for Frankrig, og bagefter vil han bruge energien på et at skabe et akademi med base i Gentofte Badmintonklub.

- Forhåbentlig kan det skabe et arbejde og en fremtid for mig selv, hvor jeg kan lave det, jeg godt kan lide, siger Peter Gade til TV2 Sport.

Planen er, at akademiet skal tage imod alt fra talenter til seniorspillere fra hele verden.

Her vil Gade bruge sin erfaring, blandt andet fra perioden som fransk landstræner.

- Jeg har lært utrolig meget de sidste tre år.

- Jeg har oplevet, hvordan spillere fra andre lande tænker og træner, samt hvordan kulturen og opvæksten er, og hvilke udfordringer de kæmper med, siger han.

Peter Gade oplever, at der er en stærk badmintonkultur i Danmark, men tingene kan gøres endnu bedre.

- For mig at se er der dog stadig mange områder, hvor vi kan udvikle og gøre tingene mere professionelt - udvide den nuværende kultur, siger han.

Peter Gade indstillede sin aktive karriere efter OL i London i 2012.

