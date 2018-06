Peru vinder første VM-kamp siden 1978 og hjælper Danmark

Peru vandt tirsdag 2-0 over Australien i holdenes sidste gruppekamp ved VM i Rusland.

Det er Perus første sejr ved en VM-slutrunde siden 1978.

Dermed sikrede sydamerikanerne dansk deltagelse i ottendedelsfinalerne, da de med sejren forhindrede Australien i at overhale Danmark på andenpladsen i gruppe C.

Danmark sikrede sig dog selv andenpladsen, da holdet spillede uafgjort med Frankrig.

Peruanerne havde ikke andet end æren at spille for, da holdet efter to 0-1-nederlag til henholdsvis Danmark og Frankrig inden sidste gruppekamp var uden mulighed for at spille sig videre i slutrunden.

Det kunne man dog ikke se på banen, hvor peruanerne spillede en flot fodboldkamp og pressede australierne, der skulle bruge en sejr for at spille sig videre til ottendedelsfinalen.

Australien sad på størstedelen af spillet i første halvleg.

Alligevel blev det Peru, der først kom på måltavlen, da André Carrillo efter 17 minutters spil smækkede en flot helflugter i mål efter assist fra José Paolo Guerrero og sikrede Peru en 1-0-føring.

Det kunne høres på tilskuerpladserne, hvor tusindvis af peruanere fejrede Perus første VM-mål i 36 år. Landet har ikke deltaget ved VM siden 1982.

Australierne skulle efter scoringen finde sig selv igen. Tempoet gik ud af spillet, og afleveringerne blev upræcise for de gulklædte australiere.

Efter 26 minutters spil var de dog tæt på at sende bolden i mål, efter Tom Rogic blev spillet fri i feltet. Men bolden blev stoppet af en forsvarsspiller.

Derefter fik Australien igen styr på tingene og kom flere gange meget tæt på at score, men måtte gå til halvleg bagud med 0-1.

Anden halvleg var kun fem minutter gammel, før de peruanske tilskuere igen brød ud i jubel.

José Paolo Guerrero fik efter et flot angreb sendt bolden forbi Mathew Ryan i det australske mål og scorede sit landskampmål nummer 35 til stillingen 2-0.

Ti minutter før tid var Peru tæt på at lukke kampen, da Aab-spilleren Edison Flores sendte et langskud på stolpen.

Peru slutter med sejren på tredjepladsen i gruppe C efter Frankrig og Danmark, der er videre til ottendedelsfinalen, efter holdene spillede 0-0 i gruppens anden kamp. Australien slutter sidst.

