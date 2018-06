Peru-træner ser frygtløst på dansk luftstyrke

I den peruanske lejr bliver der set med ro på, at de danske VM-spillere i gennemsnit er ni centimeter højere Perus ditto.

Peruanerne er vant til at være fysisk underlegne, når det kommer til højde, og den udfordring har holdet tacklet før, påpeger Perus argentinske landstræner, Ricardo Gareca, på et pressemøde fredag formiddag i Saransk.

»Vi ved godt, de er højere og større, men vi er vant til at spille mod hold, som har stor fysik med høje spillere og er gode i luften. Indtil nu er det jo lykkedes os at klare den udfordring.«

»Heldigvis er det sådan, at vores sport er lavet til folk i alle størrelser. Der er nogle former for sport, hvor det er vigtigt at være høj, der er fodbold ikke en af dem.«

»Det er karakteristisk for fodbold, at nogle gode spillere er høje og andre ikke er,« siger Gareca.

Landstræneren skal ud over den danske fysik også forholde sig til Christian Eriksen, der binder den danske offensiv sammen og blev dansk topscorer i VM-kvalifikationen.

Gareca er forberedt på Eriksens styrker, men advarer mod kun at have fokus på ham i lørdagens VM-dyst.

»Han bliver en nøglespiller, det ved vi. Vi kommer til at stå over for spillere som ham ved et VM, men vi har også selv spillere på det niveau. Men han er ikke den eneste spiller, vi kommer til at koncentrere os om,« siger træneren.

Landstræneren og forsvarsspilleren Alberto Rodríguez benyttede også pressemødet til at takke Simon Kjær og gruppens øvrige anførere for opbakningen til angriberen Paolo Guerrero, der fik tilladelse til at spille VM efter en kokainsag.

»Det er vigtigt at få så meget solidaritet og støtte fra de andre hold. Paolo er en vigtig spiller, det er klart. Alle spillere er vigtige, men det er dejligt at have ham med,« siger Alberto Rodríguez.

Inden pressemødet havde Peru gennemført en times træning på Mordovia Arena, hvor lørdagens kamp spilles. Det første kvarter var åben for offentligheden, men lette træningsøvelser gav indikation på en startopstilling.

Stadion er bygget til slutrunden, og der vil være plads til 41.685 tilskuere på de orange og hvide sæder under VM.

Efter VM vil kapaciteten blive reduceret til cirka 25.000 pladser, hvilket harmonerer bedre med byens indbyggertal på cirka 300.000 mennesker.

/ritzau/