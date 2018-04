Patrick Vieira er beæret over Arsenal-kobling

Siden Arsenal-manager Arsène Wenger i sidste uge annoncerede, at han til sommer stopper i klubben efter næsten 22 år som dens manager, har der været stor debat om, hvem der skal efterfølge franskmanden.

Den tidligere Arsenal-anfører Patrick Vieira er et af de navne, som eksperter og andre iagttagere har bragt i spil.

Den nuværende cheftræner for New York City FC havde Arsène Wenger som chef i næsten ni sæsoner, og han er beæret over at blive bragt i spil som en mulig afløser.

»Jeg ved jo godt, hvad der foregår, og hvad folk siger. Jeg er glad for, at mit navn bliver sat i forbindelse med en storklub som Arsenal, jeg er beæret over det.«

»Jeg havde ni gode år i klubben, og det var der, jeg spillede det bedste fodbold i min karriere og slog mit navn fast,« siger Vieira til The Times.

Den franske slider var kendt som en af de bedste defensive midtbanespillere, da han spillede for Arsenal og var fast mand på Frankrigs landshold.

Siden Vieira gik på spillerpension i 2011, har han trænet ungdomshold i Manchester City og altså New York Citys førstehold.

Han fortsætter gerne i den amerikanske klub, men samtidig vil han ikke afvise at vende tilbage til Europa, hvis Arsenal eller en anden klub vil tilknytte ham.

»Jeg vil altid have en stærk forbindelse til Arsenal. Det alene er dog ikke nok til blive træner for holdet, men jeg er klar til at tage jobbet - eller et andet job i Europa.«

»Det er ikke, fordi jeg vil væk herfra. Men hvis spørgsmålet er, om jeg er klar til at træne et hold i Europa, så er svaret et ja. Alle i det her job drømmer om at træne de største klubber i Europa,« siger Vieira.

Vieira kom til Arsenal tre måneder før Arsène Wenger i 1996. Da Vieira i 2005 forlod London-klubben, gik turen til italienske Juventus og siden Inter, før han sluttede sin aktive karriere i Manchester City.

/ritzau/