Overbevisende Aalborg tager ny sejr mod Ribe-Esbjerg

Ribe-Esbjerg skulle torsdag forsøge at slå Aalborg Håndbold som det første hold i Herre Håndbold Ligaen i denne sæson.

Det lykkedes ikke for vestjyderne, der tabte 24-30 efter at have været bagud det meste af kampen.

Aalborg Håndbold tog dermed endnu en sejr og har nu seks point efter tre kampe.

Efter en god start af hjemmeholdet, der nåede at bringe sig foran 3-0, inden Aalborg kom på måltavlen, kom nordjyderne tilbage i kampen efter tre misere fra Ribe-Esbjerg.

Den tendens fortsatte, som første halvleg skred frem.

Hjemmeholdets skud endte i stigende grad alle andre steder end i målet, mens aalborgenserne med en god defensiv og effektivt angrebs- og kontraspil langsomt udbyggede deres føring.

En godt spillende Rúnar Kárason, der med syv mål var hjemmeholdets bedste i første halvleg, kunne således ikke forhindre Aalborg i at gå til pausen med en føring på hele 18-11.

Pausen gjorde godt for Ribe-Esbjerg, der i kampens anden halvleg så småt begyndte at hale ind på Aalborg. Efter 15 minutter var udeholdets føring nede på fire mål, og vestjyderne så ud til at have fundet den rette opskrift.

Det fik Aalborg til at skrue op for niveauet, og fem minutter senere var syvmålsføringen fra pausen genetableret ved stillingen 27-20.

Nordjydernes føring blev for stor en mundfuld for Ribe-Esbjerg, der aldrig kom helt tæt på at kunne lave et comeback.

Rúnar Kárason blev med ni mål kampens topscorer.

/ritzau/