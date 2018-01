Omstridt tenniskomet til medier: I dæmoniserer mig

»I forsøger at sætte mennesker i små bokse, så I kan arrangere verden efter jeres forudindtagede idéer. I fjerner al form for individualitet for at dæmonisere gennem generalisering.«

Sådan åbnede den amerikanske tennissensation Tennys Sandgren pressemødet, umiddelbart efter at han var blevet slået ud af kvartfinalen ved Australian Open onsdag.

Ordene var rettet mod den internationale sportspresse, der i løbet af de seneste dage har rettet et kritisk lys mod den 26-årige amerikaner.

Efter sejren over Dominic Thiem i ottendedelsfinalen blev Tennys Sandgren blandt andet spurgt om eventuelle sympatier for højreradikale grupper.

Det skyldtes blandt andet, at amerikaneren følger en række omstridte figurer fra det højreekstreme miljø på Twitter og har givet udtryk for kontroversielle holdninger om race på samme sociale medie.

På mandagens pressemøde måtte Sandgren afvise at have sympati for højreradikale idéer. Han sagde dog samtidig, at han fandt nogle af dem "interessante".

»Med en håndfuld følgere og nogle likes på Twitter er min skæbne blevet forseglet i jeres hoveder,« siger Tennys Sandgren.

Amerikaneren nåede sensationelt frem til kvartfinalen ved Australian Open, blandt andet via sejre over Stanislas Wawrinka og Dominic Thiem.

Onsdagens pressemøde efter kvartfinalenederlaget til sydkoreanske Hyeon Chung var fyldt med journalister. De færreste var dog mødt op for at tale om amerikanerens gennembrud i international toptennis.

Efter at have indledt pressemødet med en besked til medierne, åbnede han for spørgsmål i salen.

»Jeg er klar til at svare på spørgsmål om tennis nu,« siger Tennys Sandgren.

Derefter var der stilhed i lokalet, før en journalist endelig stillede et spørgsmål om Sandgrens nederlag på Rod Laver Arena.

Efter et par spørgsmål listede en journalist sig alligevel til at stille et spørgsmål til de seneste dages skriverier.

Hvorfor er det ok, at du kommer med dine kommentarer (på Twitter, red.), men at vi ikke må reagere?

»Jeg har læst min erklæring om andre ting. Det er alt, hvad jeg har at sige. Jeg vil gerne fortsætte med at snakke om tennis«, siger en tydeligt påvirket Tennys Sandgren.