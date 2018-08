Olesen holder sig i baggrunden på taknemmelig golfbane

Akron. Golfspilleren Thorbjørn Olesen gik en middelmådig runde i et slag over par på førstedagen af WGC-Bridgestone Invitational i USA.

71 slag brugte danskeren torsdag, og det placerer ham på en delt 55.-plads.

Mange af de 71 deltagere scorede ellers meget lavt på grund af bløde greens på Firestone-banen i Akron, Ohio.

Englænderen Ian Poulter afleverede et scorekort på 62 efter otte birdies, og Tiger Woods kom rundt i 66 slag på en bane, hvor han otte gange har vundet en turnering.

For Ian Poulter er det afgørende at bevare toplaceringen for at kvalificere sig til Europas Ryder Cup-hold, som i næste måned møder USA.

- Jeg ønsker at være med, siger han.

Det er dog aldrig lykkedes ham at slutte blandt de ti øverste på Firestone-anlægget trods mange forsøg.

Woods, der ved British Open i juli blandede sig i topstriden og endte på en sjetteplads, var trods sine fire slag under par ikke helt tilfreds.

- Jeg havde det ikke rigtig i mig i dag, siger han om sine teeslag.

- Og selv med mine jern var jeg ikke særlig skarp på de sidste ni huller.

/ritzau/Reuters