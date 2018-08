Olesen får stille oprejsning i majorturnering

St. Louis. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen rundede årets sidste majorturnering, PGA Championship, fint af, men kom aldrig til at spille en stor rolle i turneringen.

Søndag gik han de sidste 18 huller i 68 slag svarende til to slag under par. Dermed sluttede han samlet i et slag under par.

Det gav et spring frem i stillingen, men det er på et tidspunkt, hvor kun få spillere har afsluttet den sidste runde.

Olesen kom frem til søndagens resultat ved at levere tre birdies og en enkelt bogey.

Danskeren kom til turneringen med en række stærke resultater, hvilket har bragt ham i spil til en plads på Europas Ryder Cup-hold, men det spil formåede han ikke at leve op til i denne omgang.

Han leverede runder i 70, 68, 73 og 68 slag.

Thomas Bjørn skulle også have deltaget i turneringen, men rygproblemer fik ham til at melde afbud dagen inden starten.

Brooks Koepka ligger i spidsen inden sidste runde, men har endnu ikke begivet sig ud på de sidste 18 huller. Han fører med to slag ned til Adam Scott fra Australien.

/ritzau/