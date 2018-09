Olesen efter god runde: Lige ved og næsten med spillet

Historien gentog sig lørdag for Thorbjørn Olesen i tredje runde ved European Tour-turneringen Made in Denmark.

Præcis som fredag spillede han sig endnu længere frem i tabellen, men alligevel manglede der ifølge danskeren lige det sidste, hvad angår spillet.

Det irriterede ham, da han forlod banen i Ry lige før middag.

»Svinget er der. Jeg mangler bare lige det sidste med at stole 100 procent på det. Det er lige ved og næsten. Men det var bedre i dag, end det var i de første runder,« siger Olesen.

Han gik tredje runde fem slag under banens par. To slag bedre end han var fredag.

Det tyder på, at han kun bliver bedre dag for dag. Olesen håber også, at han kan tage det sidste skridt i finalerunden søndag.

»Jeg prøver at komme så langt op i tabellen som muligt. Hvis jeg spiller godt og har tur i den, så kan jeg lave en masse birdies.«

»Men de andre kommer også ud og laver en masse birdies, så det kræver en god score søndag, hvis jeg skal have et godt resultat,« siger Olesen.

Pladsen på Europas Ryder Cup-hold er et stort emne under årets Made in Denmark, men det er ikke noget, Olesen spilder unødvendige kræfter på.

»Jeg tænker kun på mig selv og Made in Denmark. De førende er lige nu langt foran, så jeg skal bare prøve at rykke op i feltet,« siger Olesen.

Lørdag eftermiddag spiller resten af feltet. Heriblandt Matthew Fitzpatrick og Eddie Pepperell, der kæmper med Olesen om Ryder Cup-pladsen.

/ritzau/