Okore undskylder racismekommentar efter drama i Aalborg

Aalborg. AaB's forsvarsspiller Jores Okore undskylder, at han efter søndagens hektiske superligakamp mellem AaB og FC Midtjylland anklagede dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt for at være racist.

Det siger Okore til AaB's hjemmeside.

- Efter at have sundet mig i omklædningsrummet gik jeg hen til dommernes omklædningsrum, hvor jeg undskyldte for min reaktion og min bemærkning, og samtidig beklagede Jørgen i øvrigt, at han havde overset forseelsen ved Midtjyllands sidste mål, lyder det fra Jores Okore.

Det var en scoring til slutresultatet 3-3 i dommerens tillægstid, der fik AaB-lejren til at rase mod kampens dommer.

I situationen lignede det et frispark til netop Jores Okore, som røg til jorden i en duel med FCM-angriberen Paul Onuachu.

- Er du racist eller hvad, lød det angiveligt fra Okore til kampens dommer, da kampen blev fløjtet af kort efter reduceringen.

- Trods min frustration i selve øjeblikket så er der ingen undskyldning for min bemærkning, og den beklager jeg endnu engang på både egne og AaBs vegne, lyder det efter kampen fra Jores Okore.

Også sportsdirektør Allan Gaarde beklager bemærkningen.

- Fodbold er følelser, og vi var alle dybt frustrerede over udgangen af dagens kamp, hvor vi i slutfasen mente os underkendt, men Jores' bemærkning er under ingen omstændigheder acceptabel, og den undskylder vi uforbeholdent for som klub, siger AaB-sportsdirektøren.

Frank Onyeka stod for den sene FC Midtjylland-scoring, der altså betød, at de to mandskaber fik et enkelt point hver i Aalborg.

Senere søndag vandt Brøndby med 4-3 over FC Nordsjælland.

Det betyder, at Brøndby nu ligger på førstepladsen i Alka Superligaen med fem point ned til FC Midtjylland på andenpladsen.

/ritzau/