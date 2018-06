Officielt: Manchester United køber brasiliansk VM-spiller

Rygterne blev mere og mere intense, og nu er det så en realitet. Den brasilianske midtbanespiller Fred skifter til den engelske storklub Manchester United.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Ifølge engelske medier betaler United i omegnen af 440 millioner kroner for at hente Fred i ukrainske Shakhtar Donetsk.

»Manchester United kan med tilfredshed annoncere, at klubben er nået til enighed med Shakhtar Donetsk om en aftale om Frederico Rodrigues de Paula Santos (Fred)«, lyder det fra United.

Klubben har endnu ikke meldt noget ud om kontraktlængden.

Fred, der er udtaget til Brasiliens VM-hold, blev skiftet ind i anden halvleg, da Brasilien søndag vandt 2-0 over Kroatien i en testkamp i Liverpool.

Brasiliens landstræner, Tite, har gjort det klart over for sine spillere, at de helst skal have styr på deres fremtidige klubforhold, inden VM begynder i Rusland.

I samme forbindelse opfordrede han United til at slå til, og det er nu sket.

Fred har været Shakhtar Donetsk-spiller siden 2013.

/ritzau/AFP