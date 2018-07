Officielt: FC København sælger Robin Olsen til AS Roma

Rom. Robin Olsen er fortid i FC København.

Den svenske landsholdsmålmand skifter med øjeblikkelig virkning til den italienske Serie A-klub AS Roma.

Det bekræfter både FCK og Roma på klubbernes hjemmesider.

Kontrakten med Roma løber i fem år.

Den italienske klub oplyser selv, at den har betalt FCK et transferbeløb på godt 63 millioner kroner, og aftalen indeholder en række klausuler, der kan få prisen op på godt 89 millioner kroner.

Som en del af aftalen har FCK også ret til ti procent af fortjenesten, hvis Roma sælger Olsen videre.

28-årige Robin Olsen kom til FCK i januar 2016 og har spillet 100 kampe for klubben, som han også har vundet to mesterskaber med.

- Det er en fantastisk handel for både Robin og for FC København.

- Det er meget sjældent, at danske klubber er involveret i handler på det her niveau, hvor vi sælger til en klub, der var i semifinalen i Champions League i sidste sæson, siger FCK-træner Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Robin Olsen siger samme sted, at han ser frem til at prøve kræfter med italiensk fodbold.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig, at skifte til så stor en klub som AS Roma. Jeg har haft en fantastisk tid i FCK, som har været med til at gøre det muligt, at jeg har nået det niveau, jeg har, siger målmanden.

/ritzau/