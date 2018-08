OB henter Bashkim Kadrii på en fireårig aftale

Bashkim Kadrii skifter fra FC København til OB i Superligaen.

Det meddeler OB på sin hjemmeside, hvor det offentliggøres, at Kadrii har indgået en fireårig kontrakt med OB, hvor han tidligere har spillet.

Dermed er Bashkim Kadrii OB-spiller frem til 2022.

Han spillede for OB fra 2009 til 2014, hvorefter han skiftede til FCK, hvor han flere gange har været lejet ud.

- Der er ingen tvivl om, at Bashkim Kadrii er en spændende spiller, og vi er rigtig glade for, at han har valgt at komme tilbage til OB, for han har formentlig haft en del muligheder at vælge imellem.

- Han gjorde det rigtig godt i sin første tid i OB, og med den seneste periode i Randers FC har han vist, at han har fundet et højt niveau igen, ligesom han har udviklet sig som spiller og person, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

27-årige Kadrii er tidligere noteret for 117 kampe for OB, og han har scoret 19 mål for klubben.

- Jeg har fået talt med trænerteamet og har fået et supergodt indtryk af dem, så jeg ser frem til udfordringen og til at bidrage med alt det, jeg er god til.

- Jeg vil gerne være med til at hjælpe OB tilbage dertil, hvor jeg synes, at klubben hører hjemme, og det er jeg godt rustet til efter de seneste år, siger Bashkim Kadrii.

Cheftræner Jakob Michelsen forventer, at OB-offensiven får et markant løft med tilgangen af Kadrii.

- Det seneste halve år har understreget, at han er i fuld gang med at forløse det potentiale, han har, og jeg er sikker på, at han vil blive endnu stærkere, nu hvor han har sin fremtid på plads i et mere langsigtet perspektiv, siger Jakob Michelsen.

/ritzau/