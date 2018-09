Nyansatte topfolk siger op i KIF Kolding

Lidt over to måneder efter at de startede i klubben, er de tidligere topspillere Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen på vej ud af døren i håndboldklubben KIF Kolding.

De to blev i sommer ansat som henholdsvis kommerciel ansvarlig og salgs- og sportsansvarlig, men har nu valgt at sige deres job op og stopper i klubben ved udgangen af september.

Det oplyser KIF Kolding i en pressemeddelelse.

»Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde, siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen af nye koncepter og salg.«

»De har været nødsaget til at bruge alt deres tid og ressourcer på gamle problemstillinger,« siger bestyrelsesformand Brian Stein i pressemeddelelsen.

Anders Oechsler spillede i klubben fra 2003 til 2006 og igen fra 2009 til 2012.

Den tidligere landsholdsspiller er frustreret over, at tiden på ledelsesgangen i hans gamle klub blev så kort.

»Da jeg sagde ja til denne stilling, var det vel vidende om, at der ventede en ekstrem vanskelig opgave, men at fortiden ville blokere fuldstændig for mit arbejde er naturligvis dybt frustrerende og uacceptabelt, hvorfor jeg har truffet denne beslutning,« siger Oechsler.

Lars Krogh Jeppesen er også tidligere spiller i den jyske traditionsklub.

Han ærgrer sig over, at der i hans seneste tid i klubben ikke har været fokus på udvikling og fremtiden.

»Jeg håber inderligt, at den nye bestyrelse, som virkelig har investeret masser af tid og økonomi i projektet, får vendt skuden, så KIF igen kan koncentrere sig om fremtiden,« siger han.

De to lederes opsigelser kommer samtidig med, at KIF Kolding af tidligere spillere er blevet begæret konkurs på grund af manglende udbetaling af løn.

Med 14 mesterskaber og otte pokaltitler er KIF Kolding den mest vindende klub nogensinde inden for dansk herrehåndbold.

