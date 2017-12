Norsk skakstjerne kigger langt efter VM-guld i lynskak

Norske Magnus Carlsen måtte torsdag sande, at han ikke vinder VM-guld i lynskak.

I Riyadh i Saudi-Arabien tabte det 27-årige skakfænomen til russiske Alexander Gritstsjuk i et opgør, hvor en sejr ville have sikret nordmanden guldet, skriver NTB.

Før det sidste parti var Magnus Carlsen helt lige med Viswanathan Anand, som spillede remis mod kinesiske Bu Xiangzhi efter blot 11 træk.

Dermed endte Anand på 10,5 point, og derfor havde Carlsen taget guldet med en sejr over russeren.

Med hvide brikker kom nordmanden dog hurtigt under pres i dysten mod russeren, der dog tidligt kom i tidsnød i forhold til sine træk.

I et sidste forsøg prøvede Magnus Carlsen at redde remis, men russerne lavede ingen fejl.

»Jeg lavede et dårligt træk og indså, at jeg havde lavet noget dumt, men så fortsatte jeg med flere dårlige træk, uden at jeg kan forklare hvorfor. Det var meget skuffende,« siger Magnus Carlsen ifølge norske VG.

Carlsen endte dermed på ti point, mens tre spillere sluttede på 10,5 point.

Dermed skal Vladimir Fedosejev møde Anand i et afgørende slag om guldet.

Magnus Carlsen blev i maj udråbt som historiens bedste skakspiller.

Det konkluderede forskere fra universitetet i franske Toulouse.

Her gennemgik en computer mere end to millioner træk af skakverdensmestre siden 1886, og Carlsen viste sig bedst foran russeren Vladimir Kramnik og de to legender Bobby Fischer og Garry Kasparov.

Det tog computeren 60.000 timer at gennemgå 25.802 partier og mere end to millioner træk for at nå frem til et resultat.

