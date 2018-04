Norsk OL-legende stopper karrieren efter 25 år på toppen

Den norske skiskydningslegende Ole Einar Bjørndalen stopper karrieren. Det bekræfter den 13-foldige OL-medaljevinder tirsdag på et pressemøde i ydmyge rammer i Simostranda Idrettslags klubhus.

Den 44-årige nordmand har konkurreret på internationalt eliteniveau i 25 år, og i en stor del af dem har han været sportens fremmeste udøver.

- Min motivation er umættelig, og jeg vil gerne tage nogle år til, men jeg er i gang med min sidste sæson, siger en rørt Bjørndalen med knækkende stemme.

- Jeg tog beslutningen endegyldigt i påsken. Den har ligget og luret hele vinteren, og folk i mit sundhedsteam har givet udtryk for, at de mener, at det er bedst at stoppe nu.

Bjørndalen havde frem til vinter-OL i februar rekorden for flest vinterolympiske medaljer, men han blev overhalet af sin langrendsløbende landsmand Marit Bjørgen, der nåede op på 15 OL-medaljer.

Bjørndalens 13 OL-medaljer fordeler sig på otte guldmedaljer, fire sølvmedaljer og en enkelt bronzemedalje.

Hans mest succesfulde OL var i Salt Lake City i 2002, hvor han sikrede sig fire guldmedaljer, men en anden OL-medalje står klarest i erindringen.

- OL i Nagano i 1998 var den største oplevelse, for der vandt jeg mit første OL-guld, siger Bjørndalen.

I tillæg til de mange olympiske medaljer har han også vundet imponerende 45 VM-medaljer. 20 gange er han blevet verdensmester, mens han 14 gange har stået næstøverst på podiet. 11 gange har han vundet VM-bronze.

Seks gange har han vundet den sammenlagte World Cup i skiskydning.

Selv om Ole Einar Bjørndalens karriere overvejende er en succeshistorie, går han alligevel på skiskydningspension med en frisk skuffelse i erindringen.

Nordmanden har flere gange annonceret et karrierestop, men først udskød han stoppet til efter VM på hjemmebane i 2016, og siden satsede han også på at tage årets vinter-OL i Pyeongchang med.

Bjørndalen har i denne sæson dog ikke kunnet leve op til tidligere tiders storhed, og han endte med at blive vraget til Norges OL-trup.

Den efter Bjørndalen-standard skuffende sæson skyldtes blandt andet hjerteflimmer i sæsonoptakten.

- Sæsonen gik ikke som planlagt. Som så mange andre havde jeg selv forventet mere.

- Jeg havde problemer med hjerteflimmer to gange i sæsonoptakten, men jeg fik god hjælp af lægerne. Min krop responderede godt, og jeg kom tilbage i form.

- Jeg var aldrig usikker på, om jeg skulle konkurrere. Konkurrencerne forløb også uproblematisk hver eneste gang, siger Bjørndalen.

Han ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på.

- Jeg har fået mange nye tilbud. Jeg kommer til at bruge lidt tid på at bestemme mig for, hvad der skal ske.

- I første omgang skal jeg bruge mere tid sammen med familien, siger Bjørndalen.

