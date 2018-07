Nord- og Sydkorea vinder sammen guld i bordtennis

To bordtennisspillere fra hver sin ende af Den Koreanske Halvø kan tage hjem fra turneringen Korea Open med gyldent metal.

Det fælles koreanske hold med herrespilleren Jang Woo-jin fra Sydkorea og den kvindelige spiller Cha Hyo Sim fra Nordkorea besejrede nemlig sammen et kinesisk par i finalen i mixeddouble.

Det er første gang i næsten tre årtier, at et fælles koreansk sportshold vinder guld. Senest skete det i 1991, da Korea slog Kina i damedouble ved VM i bordtennis.

»Jeg ville virkelig gerne vinde kampen. Jubelråbene fra publikum gav mig gåsehud,« siger sydkoreanske Jang.

»Jeg så Hyo Sim græde ved ceremonien, og det knuser mit hjerte, at jeg snart skal sige farvel til hende.«

Nord- og Sydkorea er teknisk set stadig i krig efter Koreakrigen, der varede fra 1950 til 1953 og endte med våbenhvile i stedet for en fredsaftale.

Men ofte er sport blevet brugt som en måde at forbinde de to nationer.

Tidligere på året tog de to lande et stort sportsligt skridt ved at gå sammen ind under et fælles koreansk flag ved åbningsceremonien, da der blev afholdt vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

Desuden deltog et fælles koreansk hold i kvindernes ishockeyturnering ved vinterlegene, men holdet tabte samtlige kampe og endte sidst.

Ved Korea Open deltager fire hold med spillere fra Nord- og Sydkorea. Holdet vandt også bronze i herredouble fredag.

Og noget tyder på, at nationernes sportslige ambitioner går på tværs af landegrænserne. Der er nemlig også planer om at stille med fælles hold i roning, kanoroning og basketball ved Asian Games, der starter 18. august i Indonesien.

/ritzau/AFP