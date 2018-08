Nørgaard om landsholdet: Det har været et stort mål

For tre måneder siden var fodboldspilleren Christian Nørgaard ærgerlig over, at Danmarks landstræner, Åge Hareide, ikke havde ham med i sin VM-bruttotrup på 35 spillere.

Mandag kunne Fiorentina-spilleren glæde sig over, at landstræneren havde ham med i sin trup på foreløbig 21 spillere til de kommende kampe mod Slovakiet og Wales i september.

- Det har været et stort mål for mig at blive udtaget til A-landsholdet. Det var noget, jeg havde håbet på, så det er dejligt, at udtagelsen endelig er kommet, siger han til Liga på P3 ifølge DR's hjemmeside.

Christian Nørgaard havde en fremragende sidste sæson i Brøndby, som vandt pokalturneringen og længe lå til at vinde DM-guld.

Et spektakulært kollaps i sæsonens sidste kampe betød imidlertid, at holdet måtte nøjes med sølv efter FC Midtjylland.

Efter sæsonen kom det frem, at Christian Nørgaard skiftede til italienske Fiorentina.

Her har han endnu sin officielle debut til gode.

Fiorentinas første kamp i Serie A blev udsat efter brokollapset i Genova, der kostede mange mennesker livet.

Fiorentina skulle have spillet ude mod Sampdoria fra Genova.

Christian Nørgaard kan i stedet få debut på søndag i Fiorentinas hjemmekamp mod Chievo.

Midtbanespilleren håber at kunne vise sig frem på en god måde i landsholdets træningslejr.

Han skal forsøge at gøre indtryk på den defensive midtbane, hvor der er opstået et hul. Det skyldes, at William Kvist sagde farvel til landsholdet efter sommerens VM-slutrunde i Rusland.

- Med en så stor rolle, han har haft på landsholdet, er det svært bare at komme ind fra første dag og udfylde den rolle.

- Men jeg vil gøre mit bedste og vise Åge Hareide og resten af truppen, at jeg er klar til denne opgave. Jeg glæder mig virkelig til at være en del af det. Det bliver ikke større, siger Christian Nørgaard.

Han har spillet i alt 73 kampe på diverse danske ungdomslandshold.

Christian Nørgaard har været med ved både VM og EM med U17-landsholdet, og med U21-landsholdet deltog han ved EM i både 2015 og 2017.

Danmark møder 5. september Slovakiet i Trnava i en testkamp. Fire dage senere tager Danmark imod Wales i Aarhus i en kamp i den nyoprettede Nations League.

